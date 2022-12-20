Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50% – Кличко

Об этом на открытии новогодней елки на Софийской площади в Киеве в беседе с журналистами сообщил мэр Виталий Кличко. Видео опубликовано в Telegram "Политика страны".

"В результате атак, которые были сегодня утром… некоторые из дронов все-таки повредили энергосистему города Киева и области. В связи с этим мы наблюдаем увеличение дефицита электроэнергии до 50%. Наши структуры, коммунальные предприятия… работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение города, но тем не менее живем в остром дефиците энергоснабжения", – сказал Кличко.