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КИЕВ

Дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50% – Кличко

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Некоторые из дронов повредили энергосистему Киева, отметил Кличко
Некоторые из дронов повредили энергосистему Киева, отметил Кличко
Фото: EPA

После атаки российских оккупантов на Киев дронами-камикадзе 19 декабря в столице увеличился дефицит электроэнергии.

Об этом на открытии новогодней елки на Софийской площади в Киеве в беседе с журналистами сообщил мэр Виталий Кличко. Видео опубликовано в Telegram "Политика страны".

"В результате атак, которые были сегодня утром… некоторые из дронов все-таки повредили энергосистему города Киева и области. В связи с этим мы наблюдаем увеличение дефицита электроэнергии до 50%. Наши структуры, коммунальные предприятия… работают над тем, чтобы восстановить энергоснабжение города, но тем не менее живем в остром дефиците энергоснабжения", – сказал Кличко.

Контекст:

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.

В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, дефицит, электроэнергия, беспилотники, отключение света, инфраструктура, энергосистема, мэр, российские оккупанты
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