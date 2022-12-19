Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры. Фоторепортаж
Фото: Сергій Крук / Fаcebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Fаcebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Fаcebook
Фото: Сергій Крук / Fаcebook
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Fаcebook
Фото: Сергій Крук / Fаcebook
Фото: Сергій Крук / Fаcebook
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegrаm
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegrаm
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegrаm
В ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину иранскими дронами
-камикадзе Shahed, повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Вооруженные силы Украины отметили, что из 35 вражеских беспилотников сбили 30
. В Киевской области пострадали три человека
. Фото ликвидаций последствий атаки опубликовали
Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ее глава Сергей Крук
и начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов
. Небитов отметил, что в результате атаки дронов пострадали не менее девяти жилых домов.