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Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры. Фоторепортаж

Сегодня 16.55
В ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed, повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Вооруженные силы Украины отметили, что из 35 вражеских беспилотников сбили 30. В Киевской области пострадали три человека. Фото ликвидаций последствий атаки опубликовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям, ее глава Сергей Крук и начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов. Небитов отметил, что в результате атаки дронов пострадали не менее девяти жилых домов.
Теги: Киев, пожар, война, Киевская область, беспилотники, война России против Украины, инфраструктура, Андрей Небытов, Сергей Крук
 

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