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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число пострадавших от атаки дронов по Киевской области выросло до трех – полиция

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В результате атаки российских дронов повреждено не менее девяти домов
В результате атаки российских дронов повреждено не менее девяти домов
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Киевской области в результате атаки российских дронов повреждено не менее девяти домов, пострадали три человека. Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в Telegram.

"Трое пострадавших, по меньшей мере девять поврежденных домов уже имеем в Киевской области в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов", – написал он.

По словам Небытова, обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Контекст:

Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили примерно 15 из них. Оставшиеся атаковали Соломенский и Шевченковский районы столицы.

Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, полиция, ПВО, беспилотники, правоохранители, пострадавшие, инфраструктура, Андрей Небытов, российские оккупанты
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