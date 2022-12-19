Число пострадавших от атаки дронов по Киевской области выросло до трех – полиция

"Трое пострадавших, по меньшей мере девять поврежденных домов уже имеем в Киевской области в результате сегодняшней массированной атаки оккупантов", – написал он.
По словам Небытова, обломки трех сбитых ПВО беспилотников обнаружили и осмотрели полицейские в двух районах области. Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. В воздушном пространстве столицы было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили примерно 15 из них. Оставшиеся атаковали Соломенский и Шевченковский районы столицы.
Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.