В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке

"В этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества, Нового года", – написал Кличко.
Он отметил, что в этом году изменился формат празднований. Елка не такая большая и нарядная, как всегда – 12 метров вместо 31, как в прошлом году. Нынешнюю елку назвали "елкой несокрушимости", рассказал мэр.
"Я убежден, что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня – в праздник Николая-Чудотворца. И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!" – заявил Кличко.
В начале ноября 2022 года Кличко говорил, что вопрос, устанавливать ли в Киеве в этом году новогоднюю елку, рассматривают, "отталкиваясь в первую очередь от безопасности". 26 ноября мэр сообщил, что в центре и других районах Киева на праздники поставят "символические" новогодние елки за средства, которые предоставил бизнес.
30 ноября Кличко сообщил, что на Софийской площади установят новогоднюю елку, но массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок, аттракционов не будет.
17 декабря елку начали украшать. Кличко рассказал, что ее украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами, которые, скорее всего, будут гореть в определенные часы. Также рядом с генератором будут обустроены точки для подзарядки гаджетов.