В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке

"В этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества, Нового года", – написал Кличко.

Он отметил, что в этом году изменился формат празднований. Елка не такая большая и нарядная, как всегда – 12 метров вместо 31, как в прошлом году. Нынешнюю елку назвали "елкой несокрушимости", рассказал мэр.

"Я убежден, что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня – в праздник Николая-Чудотворца. И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!" – заявил Кличко.