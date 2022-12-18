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18 декабря, 2022
 
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Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото

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Залужным стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Залужным стал главнокомандующим ВСУ летом 2021 года
Фото: Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України / Facebook

Украинский волонтер Дана Яровая 17 декабря в Facebook опубликовала фото елочных игрушек с изображением главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Она отметила, что вскоре игрушки будет выставлены на продажу, а вырученные от их реализации деньги пойдут на помощь ВСУ.

Кроме елочных украшений в качестве благотворительных лотов будут представлены календари и открытки с изображением Героев Украины.

https://www.facebook.com/dana.yarovaya/posts/pfbid025KV9bqnhyjQbSvvA7NxrVstNVXGzZufdKP9YdpbcpHhEQzyjh2VyQCb1ob7jeBZCl

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Теги: Новый год, елка, война России против Украины, Валерий Залужный
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