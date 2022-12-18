Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото

Она отметила, что вскоре игрушки будет выставлены на продажу, а вырученные от их реализации деньги пойдут на помощь ВСУ.
Кроме елочных украшений в качестве благотворительных лотов будут представлены календари и открытки с изображением Героев Украины.
Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.