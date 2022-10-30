Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал

"Валерий Залужный только что отреагировал на вашу историю", – написано на скриншоте.
"Валерий Федорович, знали бы вы, как я реагирую на ваши истории", – прокомментировала свой пост Власова.
"Спасибо вам", – отреагировал на публикацию Залужный, добавив в комментарий три изображения сердца.
"А вас вся Украина благодарит", – ответили пользователи сети.
"Будьте осторожны, девушки. Сейчас за Залужного другие девушки могут волосы вырвать", – прокомментировал пост украинский продюсер Игорь Кондратюк.
Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.