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30 октября, 2022
 
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Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал

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Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Украинская поэтесса Татьяна Власова 29 октября в Facebook разместила скриншот своей публикации, под которой оставил лайк в виде сердца главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Власова не уточнила, какой именно пост лайкнул Залужный.

"Валерий Залужный только что отреагировал на вашу историю", – написано на скриншоте. 

"Валерий Федорович, знали бы вы, как я реагирую на ваши истории", – прокомментировала свой пост Власова.

"Спасибо  вам", – отреагировал на публикацию Залужный, добавив в комментарий три изображения сердца. 

"А вас вся Украина благодарит", – ответили пользователи сети.

"Будьте осторожны, девушки. Сейчас за Залужного другие девушки могут волосы вырвать", – прокомментировал пост украинский продюсер Игорь Кондратюк.

https://www.facebook.com/tatiana.vlasova111/posts/pfbid02rvRB2jVkkYFBjH5HTfPJKUYXL9Qnxgf2nCT8YVhLuSKET1ppvrGMsRdBDyeFddQHl

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Теги: война России против Украины, Валерий Залужный
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