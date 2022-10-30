Украинская поэтесса похвасталась лайком в виде сердца под своим постом от Залужного. Он снова отреагировал

Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года Фото: Валерій Залужний / Facebook

"Валерий Залужный только что отреагировал на вашу историю", – написано на скриншоте.

"Валерий Федорович, знали бы вы, как я реагирую на ваши истории", – прокомментировала свой пост Власова.

"Спасибо вам", – отреагировал на публикацию Залужный, добавив в комментарий три изображения сердца.

"А вас вся Украина благодарит", – ответили пользователи сети.

"Будьте осторожны, девушки. Сейчас за Залужного другие девушки могут волосы вырвать", – прокомментировал пост украинский продюсер Игорь Кондратюк.