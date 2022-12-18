На киевском вокзале установили елку, которая светится от кручения педалей. Видео

"Война? Блэкаут? Никакой елки? Никогда не догадаетесь, что мы придумали", – прокомментировал он.

Камышин опубликовал видео, на котором видно, что гирлянды для елки загораются, когда мужчина рядом крутит педали.

Контекст:

Власти Киева решили в этом году поставить елку на Софийской площади, но не устраивать там массовых развлекательных мероприятий, не ставить фудкорты, ярмарки, аттракционы.

Город не будет тратить средства на елку, ее поставят за средства бизнеса и меценатов. Елку украсят светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. После праздников генератор передадут военным. Устанавливать елку начали 17 декабря.