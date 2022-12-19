В Киеве без стабильного электроснабжения 10 котельных, перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах – Кличко

Об этом 19 декабря в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города, – написал мэр. – Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме".
Кличко опубликовал список пунктов обогрева, которые находятся вблизи домов, где могут быть проблемы с теплом.
"Все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно. Киевляне, в случае необходимости, могут к ним обращаться", – подчеркнул городской голова.
Как отметили в компании Yasno, вечером в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением после российской атаки беспилотниками. Возможны отключения по 10 часов, добавили в Yasno.
Российские оккупанты в ночь на 19 декабря несколько раз атаковали Киев беспилотниками Shahed иранского производства. Также дроны атаковали Киевскую область. Повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.
По данным КГВА, за время воздушной тревоги в небе над Киевом было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, ВСУ уничтожили 18 дронов.
В "Укрэнерго" заявили, что после удара оккупантов дронами-камикадзе в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация.
Кличко сообщил, что дефицит электроэнергии в Киеве составляет до 50%.