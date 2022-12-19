В Киеве без стабильного электроснабжения 10 котельных, перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах – Кличко

В Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением после российской атаки беспилотниками, отметили в компании Yasno Фото: EPA

Об этом 19 декабря в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города, – написал мэр. – Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме".

Кличко опубликовал список пунктов обогрева, которые находятся вблизи домов, где могут быть проблемы с теплом.

"Все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают круглосуточно. Киевляне, в случае необходимости, могут к ним обращаться", – подчеркнул городской голова.

Как отметили в компании Yasno, вечером в Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением после российской атаки беспилотниками. Возможны отключения по 10 часов, добавили в Yasno.