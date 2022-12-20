Зеленский: Ключевая задача – чтобы мировая поддержка Украины в 2023 году не только сохранялась, как в этом, а чтобы увеличилась

Зеленский назвал "ключевую задачу" – свою и каждого украинского дипломата и должностного лица Фото: president.gov.ua

Об этом 19 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что обратился к лидерам 10 государств Северной Европы, объединенным в The Joint Expeditionary Force.

"Мое обращение было сегодня очень конкретным. Оружие, снаряды, новые оборонные возможности... Все то, что позволит нам ускорить окончание этой войны. Благодарю участников саммита за то, что мы сегодня были услышаны – ожидаем новых решений по поставкам нового оружия", – отметил президент.

Зеленский также назвал "ключевую задачу" – свою и "каждого [украинского] дипломата и должностного лица".

"Чтобы мировая поддержка Украины в следующем году не только сохранялась на таком же уровне, как в этом году, а чтобы увеличилась. Именно по тем показателям, необходимым для усиления наших оборонных операций, – подчеркнул президент. – Это артиллерия – нужно больше пушек, снарядов, это современные танки, которые пока еще не поставляются Украине, это более дальнобойные системы залпового огня, современная, действительно эффективная ПВО".

The Joint Expeditionary Force – формат сотрудничества, инициированный Великобританией. В него входят страны Балтии, Финляндия, страны Скандинавии, Нидерланды, Исландия и Соединенное Королевство.