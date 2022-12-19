"Эта зима – решающее время". Зеленский перечислил главные факторы для окончания войны

По его словам, именно от этого сейчас зависит, когда и как закончится война. И чем успешнее украинские силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах.

"Зима сейчас – это действительно решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которых уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и гарантировать, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы", – сказал он.

Обращаясь к лидерам стран, собравшимся на саммите, Зеленский перечислил, чем каждая из стран может ускорить завершение войны. В частности:

Великобритания: может полностью защитить украинское небо, завершив оговоренные ранее поставки систем противовоздушной обороны;

Норвегия: нарастить поставки передвижных зенитных комплексов NASAMS и ракет к ним;

Нидерланды: Зеленский сказал, что не видит "никакого объяснения" тому, что Украина до сих пор не получила танки Leopard, что жизненно важно. Кроме того, президент отметил эффективность поставок боеприпасов к советским системам "Гарпун";

Швеция: артиллерийские системы системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen;

Литва: поставки NASAMS, ЗРК Stinger;

Латвия: артиллерийские установки;

Эстония: снаряды калибра 155 мм;

Дания: самоходные артиллерийские установки CAESAR и противокорабельная защита;

Финляндия: снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам и комплексы MLRS.

"Сегодня, в День святого Николая по восточному обряду, российские террористы "подарили" украинским детям новые удары. Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением – предоставить все то, что может не только сохранять существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших сил обороны к победе. Ибо наша победа – это будет и победа каждого из вас, и это победа Европы, ваших народов, победа, которой ожидает, уверен, весь мир", – сказал в завершении Зеленский.