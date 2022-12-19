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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эта зима – решающее время". Зеленский перечислил главные факторы для окончания войны

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Президент перечислил, что ждет от стран ЕС
Президент перечислил, что ждет от стран ЕС
Фото: president.gov.ua

Решительные действия союзников по поставкам оружия Украине приведут к тому, что уже весной можно будет очертить ее территориальную целостность. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, обращаясь 19 декабря к участникам встречи лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге (Латвия). Текст выступления опубликовал его официальный сайт.

По его словам, именно от этого сейчас зависит, когда и как закончится война. И чем успешнее украинские силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах.

"Зима сейчас – это действительно решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которых уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и гарантировать, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы", – сказал он.

Обращаясь к лидерам стран, собравшимся на саммите, Зеленский перечислил, чем каждая из стран может ускорить завершение войны. В частности: 

  • Великобритания: может полностью защитить украинское небо, завершив оговоренные ранее поставки систем противовоздушной обороны;
  • Норвегия: нарастить поставки передвижных зенитных комплексов NASAMS и ракет к ним;
  • Нидерланды: Зеленский сказал, что не видит "никакого объяснения" тому, что Украина до сих пор не получила танки Leopard, что жизненно важно. Кроме того, президент отметил эффективность поставок боеприпасов к советским системам "Гарпун";
  • Швеция: артиллерийские системы системы Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen;
  • Литва: поставки NASAMS, ЗРК Stinger;
  • Латвия: артиллерийские установки;
  • Эстония: снаряды калибра 155 мм;
  • Дания: самоходные артиллерийские установки CAESAR и противокорабельная защита;
  • Финляндия: снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также средства радиоэлектронной борьбы, противодействия беспилотникам и комплексы MLRS.

"Сегодня, в День святого Николая по восточному обряду, российские террористы "подарили" украинским детям новые удары. Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением – предоставить все то, что может не только сохранять существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших сил обороны к победе. Ибо наша победа – это будет и победа каждого из вас, и это победа Европы, ваших народов, победа, которой ожидает, уверен, весь мир", – сказал в завершении Зеленский.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. С тех пор прошло уже несколько таких встреч, к формату присоединились более 50 стран.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.

Теги: вооружение, военная техника, военная помощь, Рига, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины
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