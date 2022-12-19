"Эта зима – решающее время". Зеленский перечислил главные факторы для окончания войны

По его словам, именно от этого сейчас зависит, когда и как закончится война. И чем успешнее украинские силы обороны, тем быстрее российская агрессия терпит крах.
"Зима сейчас – это действительно решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которых уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и гарантировать, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы", – сказал он.
Обращаясь к лидерам стран, собравшимся на саммите, Зеленский перечислил, чем каждая из стран может ускорить завершение войны. В частности:
"Сегодня, в День святого Николая по восточному обряду, российские террористы "подарили" украинским детям новые удары. Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением – предоставить все то, что может не только сохранять существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших сил обороны к победе. Ибо наша победа – это будет и победа каждого из вас, и это победа Европы, ваших народов, победа, которой ожидает, уверен, весь мир", – сказал в завершении Зеленский.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. С тех пор прошло уже несколько таких встреч, к формату присоединились более 50 стран.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.