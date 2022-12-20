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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия потеряла в Украине почти 99 тыс. своих солдат. На днях будет 100 тыс. Ради чего? Ответа не будет

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Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, отметил Зеленский
Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, отметил Зеленский
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Самой горячей точкой на всей линии фронта в войне России против Украины остается Бахмут Донецкой области.

Об этом 19 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Более 1300 км активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет – и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченной армии оккупантов, – отметил президент. – Только вдумайтесь: Россия потеряла в Украине уже почти 99 тыс. своих солдат. На днях будет 100 тыс. потерь оккупантов. Ради чего? Ответа ни у кого в Москве нет. И не будет".

По словам Зеленского, "какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибок и ужасно боится реальности", но реальность "говорит сама за себя".

"Я благодарю всех наших бойцов, которые героически держат бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия разрушает прямо до выжженной земли. Даже такая жестокость врагу ничего не даст", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1194264044835710/

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 19 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 98 800 человек личного состава.

Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, Марьинка, наемники, Соледар, Авдеевка, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, президент, обращение
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