Зеленский: Россия потеряла в Украине почти 99 тыс. своих солдат. На днях будет 100 тыс. Ради чего? Ответа не будет

Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, отметил Зеленский Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 19 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Более 1300 км активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет – и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченной армии оккупантов, – отметил президент. – Только вдумайтесь: Россия потеряла в Украине уже почти 99 тыс. своих солдат. На днях будет 100 тыс. потерь оккупантов. Ради чего? Ответа ни у кого в Москве нет. И не будет".

По словам Зеленского, "какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибок и ужасно боится реальности", но реальность "говорит сама за себя".

"Я благодарю всех наших бойцов, которые героически держат бахмутское направление, Соледар, Авдеевку, Марьинку, кременское направление и весь Донбасс – регион, который до прихода России был одним из сильнейших в Украине и который Россия разрушает прямо до выжженной земли. Даже такая жестокость врагу ничего не даст", – подчеркнул президент.

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