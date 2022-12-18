В ГУР Минобороны Украины назвали три причины, почему оккупанты сосредоточились на захвате Бахмута

Первой причиной он назвал желание российских войск взять под контроль всю Донецкую область.

Второй причиной Скибицкий считает возможность после захвата Бахмута атаковать с юга два других города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Третью причину представитель ГУР Минобороны Украины связывает с частной военной компанией "Вагнер", за которой стоит "повар президента России Владимира Путина" Евгений Пригожин.

Скибицкий объяснил, что "Пригожин заботится о своем престиже". По его словам, Пригожин обвиняет армию России в том, что она не может добиться успеха, но и самому Пригожину с его наемниками "особо нечего показать", поэтому ему нужен "приличный успех" на фронте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.