В ГУР Минобороны Украины назвали три причины, почему оккупанты сосредоточились на захвате Бахмута

Первой причиной он назвал желание российских войск взять под контроль всю Донецкую область.
Второй причиной Скибицкий считает возможность после захвата Бахмута атаковать с юга два других города Донецкой области – Краматорск и Славянск.
Третью причину представитель ГУР Минобороны Украины связывает с частной военной компанией "Вагнер", за которой стоит "повар президента России Владимира Путина" Евгений Пригожин.
Скибицкий объяснил, что "Пригожин заботится о своем престиже". По его словам, Пригожин обвиняет армию России в том, что она не может добиться успеха, но и самому Пригожину с его наемниками "особо нечего показать", поэтому ему нужен "приличный успех" на фронте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.
В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.