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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГУР Минобороны Украины назвали три причины, почему оккупанты сосредоточились на захвате Бахмута

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Бои за Бахмут продолжаются несколько месяцев
Бои за Бахмут продолжаются несколько месяцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий объяснил немецкому Bild в интервью, которое было опубликовано 18 декабря, зачем российские оккупанты пытаются захватить город Бахмут в Донецкой области.

Первой причиной он назвал желание российских войск взять под контроль всю Донецкую область.

Второй причиной Скибицкий считает возможность после захвата Бахмута атаковать с юга два других города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Третью причину представитель ГУР Минобороны Украины связывает с частной военной компанией "Вагнер", за которой стоит "повар президента России Владимира Путина" Евгений Пригожин.

Скибицкий объяснил, что "Пригожин заботится о своем престиже". По его словам, Пригожин обвиняет армию России в том, что она не может добиться успеха, но и самому Пригожину с его наемниками "особо нечего показать", поэтому ему нужен "приличный успех" на фронте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, наемники, наступление, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Вадим Скибицкий, Евгений Пригожин, ГУР Минобороны Украины, ЧВК, российские оккупанты
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