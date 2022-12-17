Арестович: Даже если представить себе невероятную вещь, что мы оставили Бахмут, то это ничего не решает. Он даже оперативно не важен

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, да [удержим Бахмут]. Ну даже если представить себе невероятную вещь, что мы его оставили... Не потеряли, а оставили, то это же ничего не решает абсолютно. Он даже оперативно не важен. Он не имеет никакого значения, по сути. То есть он важен только в одном: мы им устроили ловушку, где жжем их последние резервы. Они могут, конечно, еще собрать, но пока что есть", – рассказал Арестович.

По его данным, украинские защитники на этом направлении "выводят из строя, наверное, батальон в день".

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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