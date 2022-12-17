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В украинской разведке прокомментировали сообщения об обстрелах Донецка

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Донецк обстреливают российские оккупанты, подчеркнули в ГУР
Донецк обстреливают российские оккупанты, подчеркнули в ГУР
Фото: ЕРА

Украинская разведка имеет подтверждения, что российская армия собирает осколки снарядов западных калибров, чтобы обвинять Украину в обстрелах временно оккупированного Донецка.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал в эфире проекта Freedom 16 декабря, запись комментария также обнародовала пресс-служба ГУР. 

"С 1-го по 15 декабря активизировались информационные вбросы и организованные информационные сообщения по российским каналам – это и официальное телевидение, и Telegram-каналы (так называемые военкоры, хотя мы понимаем, что это условно башни Кремля), то есть санкционированная информация якобы о том, что Украина обстреливает Донецк и мирную инфраструктуру. Установлены факты, есть информация о том, что для этого подразделения российской армии получили указания собирать осколки боеприпасов иностранного, то есть не советского, западного образца. Речь идет о 155-м калибре, обо всех боеприпасах, осколках, которые могут показывать "причастность" Украины к обстрелам Донецка. Эти остатки боеприпасов свозятся сегодня целенаправленно в Донецк. И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты о якобы обстрелах мирной инфраструктуры", – рассказал Юсов. 

Он заявил, что аналогичная ситуация недавно наблюдалась во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Донецк, по данным представителя ГУР, обстреливается минометами, огонь по центру и жилым кварталами города ведется из пригорода. 

"Это видит весь мир, и мы показали, что действия украинских сил обороны носят точечный и точный характер. Украина бьет по складам. Украина бьет по логистическим центрам. Украина бьет по скоплениям живой силы и техники врага. И, безусловно, нет никакого резона уничтожать и подвергать риску мирное население и гражданские объекты", – подчеркнул Юсов. 

Нанесение ударов по мирному населению – тактика российских оккупантов, добавил он и обратил внимание на происходящее в Бахмуте Донецкой области, который оккупанты "сравнивают с землей". 

"Мы видели, что происходило в Мариуполе, кто сбрасывал бомбы на жилые кварталы и объекты культуры. Это были русские. И то же происходит с украинским городом Донецк. Это русские обстреливают его. И пытаются таким образом обвинить Украину, чтобы остановить международную помощь, оборонную. Но ничего этого не получится. Украина и наши союзники прекрасно знают, кто стоит за атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру, – добавил Юсов. – Для грязных провокаций, для грязных ИПСО оккупанты используют разные и самые низкие методы. Безусловно, это очередные преступления против человечности, нарушение правил ведения войны и преступления против мирного населения именно со стороны режима Путина, путинской России и русских оккупантов". 

Отвечая на уточняющий вопрос об обстрелах Донецка, Юсов заверил, что Украина не ведет огонь по гражданской инфраструктуре. 

"Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе в качестве целей жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры. И, безусловно, когда речь идет об угрозе мирным жителям, то Украина как цивилизованное, мирное государство, которое соблюдает международное право, все эти моменты учитывает", – подчеркнул он.  

ВИДЕО
Видео: FREEДOM / YouTube
Контекст:

Донецк находится под российской оккупацией с 2014 года. 6 декабря 2022 года под обстрел попал центр Донецка, запуски происходили с оккупированной территории, сообщали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. 

15 декабря так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял о "самом массированном ударе с 2014 года". 17 декабря – писал об обстреле якобы из Красногоровки. Он утверждает, что обстрелы велись снарядами 155-го калибра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, Мариуполь, разведка, провокации, российская пропаганда, Андрей Юсов, Красногоровка, преступление, международное право, война России против Украины, Бахмут, Энергодар, инфраструктура, ГУР Минобороны Украины
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