Кремль анонсировал визит Путина на Донбасс

"Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации", – сказал Песков журналистам.
При этом Кремль не сообщил никаких подробностей или дат.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о "присоединении" этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе в квартирах, на улицах и в палатках на рынках.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.