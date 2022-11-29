"Путин дергал ногами, Токаев вел себя пренебрежительно". СМИ отреагировали на встречу президентов России и Казахстана:

СМИ отмечают, что Токаев во время встречи с Путиным почти не смотрел на него Фото: akorda.kz

Так, Daily Mirror пишет, что "предполагаемый союзник" России Токаев продемонстрировал "пренебрежительное" отношение к Путину. Об этом, по мнению издания, говорит нежелание встречаться взглядом с лидером страны-оккупанта. Кроме того, президент Казахстана, как отмечается, не вступал с Путиным в диалог на публике "без крайней необходимости".

В частности, пишет Daily Mirror, во время церемонии подписания декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном Токаев "сел перед Путиным и не стал с ним разговаривать".

Когда же руководители двух государств подписали декларацию перед камерами и обменялись документами, Токаев, пишет британское издание, "лишь на мгновение" поднял свою папку, чтобы журналисты могли сделать фото, и поспешил передать ее помощникам, оставив Путина нелепо позировать с папкой в одиночестве.

#Russia: Seems Xi Jinping of China sent Kazakhstan President Tokaev to force Putin to sign a declaration stating "there are no winners in a nuclear war" and that "such a war should never be started." #WindofChange recently asserted that China told Russia to stop nuclear threats. pic.twitter.com/iQb1NmH85n — Igor Sushko (@igorsushko) November 28, 2022

Все это, отмечает издание, стало приметами визита, который, вероятно, должен был иметь символическое значение как первая поездка Токаева после переизбрания его президентом Казахстана на семилетний срок. 26 ноября состоялась его инаугурация, а уже вечером 27 ноября Токаев приехал в Москву, где 28 ноября провел ряд встреч, включая переговоры с Путиным.

Президент Казахстана, по оценке издания, проявил "подчеркнутую холодность" к российскому лидеру и во время брифинга для СМИ, бросив короткое "да" на обращенный к нему вопрос Путина, начинать ли брифинг.. Daily Mirror отмечает, что и в этот раз Токаев не удостоил собеседника взглядом, "старательно отказываясь" смотреть в глаза главе Кремля.

Кроме того, во время публичной части Форума регионов России и Казахстана Токаев также ни разу не обернулся к сидевшему рядом Путину, и формально произнес свою вступительную речь. При этом президент РФ, пишет издание, "едва ли не впервые" без ошибок назвал президента Казахстана по имени-отчеству, а также поворачивался к собеседнику, вероятно ища его реакции.

У журналистов Daily Mirror сложилось впечатление, что когда Путин поздравлял Токаева, "казахстанский лидер намеренно отвел взгляд от разжигателя войны". Короткий зрительный контакт между ними установился лишь на секунды – во время рукопожатия и обмена документами, пишет британское издание.

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Видео: İCTİMAİ TV / YouTube

Журналисты добавили, что Путин в ходе визита Токаева упоминал об "особом типе отношений" РФ и Казахстана, однако язык жестов и невербальная коммуникация лидеров стран не соответствовали этому определению.

NZ Herald пишет, что хотя Токаев и сказал, что у него "есть все основания быть довольным" отношениями между Россией и Казахстаном, после этого он предупредил Путина: "Вам нужно смотреть вперед, и именно для этого я приехал сюда".

Новозеландское издание, кроме того, обращает внимание на "одутловатое" лицо Путина и тот факт, что сидя в кресле во время встречи с Токаевым, он снова неловко и странно подергивал ступнями ног. Такое поведение пресса, как правило, интерпретирует как проявление возможных проблем со здоровьем у Путина.