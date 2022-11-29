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"Путин дергал ногами, Токаев вел себя пренебрежительно". СМИ отреагировали на встречу президентов России и Казахстана:

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СМИ отмечают, что Токаев во время встречи с Путиным почти не смотрел на него
СМИ отмечают, что Токаев во время встречи с Путиным почти не смотрел на него
Фото: akorda.kz

Анализируя состоявшуюся 28 ноября в Москве встречу президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, западные СМИ, в частности, новозеландская NZ Herald и британская Daily Mirror видят признаки "пренебрежительного" отношения гостя к хозяину Кремля.

Так, Daily Mirror пишет, что "предполагаемый союзник" России Токаев продемонстрировал "пренебрежительное" отношение к Путину. Об этом, по мнению издания, говорит нежелание встречаться взглядом с лидером страны-оккупанта. Кроме того, президент Казахстана, как отмечается, не вступал с Путиным в диалог на публике "без крайней необходимости".

В частности, пишет Daily Mirror, во время церемонии подписания декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном Токаев "сел перед Путиным и не стал с ним разговаривать".

Когда же руководители двух государств подписали декларацию перед камерами и обменялись документами, Токаев, пишет британское издание, "лишь на мгновение" поднял свою папку, чтобы журналисты могли сделать фото, и поспешил передать ее помощникам, оставив Путина нелепо позировать с папкой в одиночестве.

Все это, отмечает издание, стало приметами визита, который, вероятно, должен был иметь символическое значение как первая поездка Токаева после переизбрания его президентом Казахстана на семилетний срок. 26 ноября состоялась его инаугурация, а уже вечером 27 ноября Токаев приехал в Москву, где 28 ноября провел ряд встреч, включая переговоры с Путиным.

Президент Казахстана, по оценке издания, проявил "подчеркнутую холодность" к российскому лидеру и во время брифинга для СМИ, бросив короткое "да" на обращенный к нему вопрос Путина, начинать ли брифинг.. Daily Mirror отмечает, что и в этот раз Токаев не удостоил собеседника взглядом, "старательно отказываясь" смотреть в глаза главе Кремля.

Кроме того, во время публичной части Форума регионов России и Казахстана Токаев также ни разу не обернулся к сидевшему рядом Путину, и формально произнес свою вступительную речь. При этом президент РФ, пишет издание, "едва ли не впервые" без ошибок назвал президента Казахстана по имени-отчеству, а также поворачивался к собеседнику, вероятно ища его реакции.

У журналистов Daily Mirror сложилось впечатление, что когда Путин поздравлял Токаева, "казахстанский лидер намеренно отвел взгляд от разжигателя войны". Короткий зрительный контакт между ними установился лишь на секунды – во время рукопожатия и обмена документами, пишет британское издание.

ВИДЕО
Видео: İCTİMAİ TV / YouTube

Журналисты добавили, что Путин в ходе визита Токаева упоминал об "особом типе отношений" РФ и Казахстана, однако язык жестов и невербальная коммуникация лидеров стран не соответствовали этому определению.

NZ Herald пишет, что хотя Токаев и сказал, что у него "есть все основания быть довольным" отношениями между Россией и Казахстаном, после этого он предупредил Путина: "Вам нужно смотреть вперед, и именно для этого я приехал сюда".

Новозеландское издание, кроме того, обращает внимание на "одутловатое" лицо Путина и тот факт, что сидя в кресле во время встречи с Токаевым, он снова неловко и странно подергивал ступнями ног. Такое поведение пресса, как правило, интерпретирует как проявление возможных проблем со здоровьем у Путина.

Контекст:

После нападения РФ на Украину Казахстан, по данным источников американского телеканала NBC News, отказал России в просьбе отправить своих военных в Украину. МИД Казахстана заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина оставалась независимым и территориально целостным государством.

Кроме того, в июне на форуме в России Токаев в присутствии Путина заявил, что "ЛДНР" – квазигосударственные территории, которые Казахстаном не признаются. Путин после этого неправильно назвал Токаева по имени и отчеству. Вместо "Касым-Жомарт Кемелевич" он сказал "Кемежам Ишемильевич". Причем Путин ошибся не первый раз, ранее в январе он называл Токаева "Кемелем Жанаевичем".

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер, в прошлом – журналист Арман Шураев считает, что Токаев в Санкт-Петербурге "поставил Путина на место", а президент РФ в ответ опустился до "мелкой пакости". "Там была разница в интеллекте, – сказал Шураев. – Когда наш Токаев сказал, что мы никогда не признаем квазигосударства "ЛНР" и "ДНР", то Путин (это такая мелкая пакость была) начал коверкать имя и фамилию. Это поведение дворового питерского уркагана. Конечно, это постыдно для руководителя такой империи".

Во время визита Токаева в Сочи (РФ) 19 августа Путин в очередной раз исковеркал его имя и отчество.

27 ноября Токаев высказал мнение, что один и тот же человек не должен в течение длительного срока занимать высший пост в государстве ни в Казахстане, ни в любой другой стране. По его словам, такая ситуация "не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю". При этом Путин с учетом премьерства  находится у власти в России на протяжении 22 лет, и при желании сможет снова баллотироваться на должность главы РФ в 2024 году. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Казахстан, Москва, Кремль, переговоры, Russia, Kazaky, визит, Касым-Жомарт Токаев, брифинг
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