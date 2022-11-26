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Токаев снова вступил в должность президента Казахстана и сразу назначил выборы в парламент

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На инаугурации Токаев говорил о "новом Казахстане"
На инаугурации Токаев говорил о "новом Казахстане"
Фото: ЕРА

26 ноября в Казахстане прошла инаугурация Касыма-Жомарта Токаева, избранного президентом страны на новый срок. Об этом сообщает "Радио Азаттык".

Токаев приведен к присяге в качестве президента на следующие семь лет.

На церемонии инаугурации присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Журналисты отметили, что он "сидел в первом ряду, а после церемонии незаметно покинул зал".

Токаев "говорил о реформах, строительстве "нового Казахстана", обещал поддержку села, возвращение незаконно выведенных за границу активов".

После церемонии президент Казахстана назначил на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената, верхней палаты парламента, сообщает "Радио Азаттык". Дата выборов в нижнюю палату парламента, Мажилис, пока не объявлена.

Выборы сенаторов проводятся в связи с истечением срока их полномочий, их будут избирать депутаты местных представительных органов, где доминируют члены партии власти "Аманат" (бывшая "Нур Отан").

Контекст:

1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана – Мажилиса и Сената – депутаты одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений в конституцию, которым в том числе вводится и предложенный Токаевым однократный президентский срок.

20 ноября Токаева переизбрали на новый президентский срок. По данным ЦИК, за Токаева проголосовали более 80% избирателей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Казахстан, инаугурация, Нурсултан Назарбаев, парламент, Касым-Жомарт Токаев
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