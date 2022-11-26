Токаев снова вступил в должность президента Казахстана и сразу назначил выборы в парламент

На инаугурации Токаев говорил о "новом Казахстане" Фото: ЕРА

Токаев приведен к присяге в качестве президента на следующие семь лет.

На церемонии инаугурации присутствовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Журналисты отметили, что он "сидел в первом ряду, а после церемонии незаметно покинул зал".

Токаев "говорил о реформах, строительстве "нового Казахстана", обещал поддержку села, возвращение незаконно выведенных за границу активов".

После церемонии президент Казахстана назначил на 14 января 2023 года выборы депутатов Сената, верхней палаты парламента, сообщает "Радио Азаттык". Дата выборов в нижнюю палату парламента, Мажилис, пока не объявлена.

Выборы сенаторов проводятся в связи с истечением срока их полномочий, их будут избирать депутаты местных представительных органов, где доминируют члены партии власти "Аманат" (бывшая "Нур Отан").