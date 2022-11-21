Токаев побеждает на выборах в Казахстане с 81,3% голосов, его ближайший соперник не набрал и 4% – данные ЦИК

Глава ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров проинформировал, что явка на воскресных выборах составила более 68%.

Токаев набрал 81,3% голосов. Выбор в его пользу сделали почти 6,5 млн жителей страны. Его ближайший соперник Жигули Дайрабаев набрал 3,42 %, остальные четверо участников выборов – менее 3%.

Против всех, по данным ЦИК, проголосовали 5,8% избирателей.

Объявленные накануне результаты экзит-полов предрекали Токаеву безоговорочную победу, Токаева поддержали 85,52% казахстанцев. "Радио Азаттык" отмечает, что его пятеро конкурентов были "формальными" и не имели шансов победить.

Контекст:

1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана – Мажилиса и Сената – депутаты одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений в конституцию, которым в том числе вводится и предложенный Токаевым однократный президентский срок.