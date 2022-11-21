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Внеочередные выборы президента Казахстана выиграл Токаев, на втором месте графа "против всех" – экзит-полл

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На должность президента претендовали шесть кандидатов
На должность президента претендовали шесть кандидатов
Фото: ЕРА

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил поддержку 82,45% избирателей на внеочередных выборах главы государства 20 ноября. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла, обнародованные институтом "Открытое общество", сообщает "Радио Азаттык".

Всего в выборах принимали участие шесть кандидатов в президенты, но второй по популярности графой в бюллетене оказалась, по данным экзит-полла, "против всех" – 5,2%.

Токаев был кандидатом от "народной коалиции".

Остальные пять кандидатов получили, по предварительным данным, такие результаты:

  • Жигули Дайрабаев (партия "Ауыл") – 3,33%;
  • Каракат Абден (Национальный альянс профессиональных соцработников) – 2,54%;
  • Мейрам Кажикен (содружество профсоюзов "Аманат") – 2,23%;
  • Нурлан Ауесбаев (Общенациональная социал-демократическая партия) – 2,17%;
  • Салтанат Турсынбекова (общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол) – 2,08%.

Согласно экзит-поллу, проведенному партийным институтом "Аманат", Токаева поддержали 85,52% казахстанцев, а отметку в графе "против всех" поставили 3,4% избирателей.

По предварительной информации от ЦИК Казахстана, на выборы президента пришли 68,7% граждан, которые имеют право голоса.

"Радио Азаттык" отмечает, что пятерых конкурентов Токаева называют "формальными оппонентами" и действующий президент переизберется на новый срок.

Контекст:

1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана – Мажилиса и Сената – депутаты одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений в конституцию, которым в том числе вводится и предложенный Токаевым однократный президентский срок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выборы, ЦИК, Казахстан, президент, экзит-полл, Касым-Жомарт Токаев
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