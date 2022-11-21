Внеочередные выборы президента Казахстана выиграл Токаев, на втором месте графа "против всех" – экзит-полл

На должность президента претендовали шесть кандидатов Фото: ЕРА

Всего в выборах принимали участие шесть кандидатов в президенты, но второй по популярности графой в бюллетене оказалась, по данным экзит-полла, "против всех" – 5,2%.

Токаев был кандидатом от "народной коалиции".

Остальные пять кандидатов получили, по предварительным данным, такие результаты:

Жигули Дайрабаев (партия "Ауыл") – 3,33%;

Каракат Абден (Национальный альянс профессиональных соцработников) – 2,54%;

Мейрам Кажикен (содружество профсоюзов "Аманат") – 2,23%;

Нурлан Ауесбаев (Общенациональная социал-демократическая партия) – 2,17%;

Салтанат Турсынбекова (общественное объединение "Қазақ аналары – дәстүрге жол) – 2,08%.

Согласно экзит-поллу, проведенному партийным институтом "Аманат", Токаева поддержали 85,52% казахстанцев, а отметку в графе "против всех" поставили 3,4% избирателей.

По предварительной информации от ЦИК Казахстана, на выборы президента пришли 68,7% граждан, которые имеют право голоса.

"Радио Азаттык" отмечает, что пятерых конкурентов Токаева называют "формальными оппонентами" и действующий президент переизберется на новый срок.