Внеочередные выборы президента Казахстана выиграл Токаев, на втором месте графа "против всех" – экзит-полл

Всего в выборах принимали участие шесть кандидатов в президенты, но второй по популярности графой в бюллетене оказалась, по данным экзит-полла, "против всех" – 5,2%.
Токаев был кандидатом от "народной коалиции".
Остальные пять кандидатов получили, по предварительным данным, такие результаты:
Согласно экзит-поллу, проведенному партийным институтом "Аманат", Токаева поддержали 85,52% казахстанцев, а отметку в графе "против всех" поставили 3,4% избирателей.
По предварительной информации от ЦИК Казахстана, на выборы президента пришли 68,7% граждан, которые имеют право голоса.
"Радио Азаттык" отмечает, что пятерых конкурентов Токаева называют "формальными оппонентами" и действующий президент переизберется на новый срок.
1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.
16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана – Мажилиса и Сената – депутаты одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений в конституцию, которым в том числе вводится и предложенный Токаевым однократный президентский срок.