Токаев: Будь то в мире или в нашей стране, если один человек долгие годы занимает высшую должность, это не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю

Этот тезис Токаев озвучил, говоря об инициированной им в стране президентской реформе.

"Еще одна очень важная реформа – избрание президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии", – убежден он.

Несмотря на "определенные риски", глава Казахстана выразил уверенность, что это решение необходимо "во имя светлого будущего народа".

"Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю", – подчеркнул Токаев.

Он добавил, что необходимо "уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам".

1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана – Мажилиса и Сената – депутаты одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений в конституцию, которым в том числе вводится и предложенный Токаевым однократный президентский срок.

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.