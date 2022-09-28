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Токаев: Будь то в мире или в нашей стране, если один человек долгие годы занимает высшую должность, это не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю

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Токаев: Будь то в мире или в нашей стране, если один человек долгие годы занимает высшую должность, это не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю / ГОРДОН

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что один и тот же человек не должен в течение длительного срока занимать высший пост в государстве ни в Казахстане, ни в любой другой стране. Такое заявление Токаев сделал, выступая перед местными жителями в казахском городе Туркестан, сообщает 27 сентября пресс-служба президента Казахстана.

Этот тезис Токаев озвучил, говоря об инициированной им в стране президентской реформе.

"Еще одна очень важная реформа – избрание президента на один срок. Таких изменений не было ни в одной стране нашего региона. Поэтому я считаю, что эта реформа – смелый шаг к демократии", – убежден он.

Несмотря на "определенные риски", глава Казахстана выразил уверенность, что это решение необходимо "во имя светлого будущего народа".

"Может возникнуть вопрос, ради чего осуществляются реформы. Дело в том, что пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не делает чести ни этой стране, ни ее руководителю", – подчеркнул Токаев.

Он добавил, что необходимо "уверенно смотреть в будущее и открыть дорогу честным и талантливым политикам".

1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

16 сентября на совместном заседании палат парламента Казахстана – Мажилиса и Сената – депутаты одобрили в двух чтениях проект закона о внесении изменений в конституцию, которым в том числе вводится и предложенный Токаевым однократный президентский срок.

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.

Контекст:

Владимир Путин является президентом России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства (хотя фактически продолжал руководить страной), а президентский пост занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы РФ в 2024 году. С учетом премьерства Путин находится у власти в России на протяжении 22 лет.

В Республике Беларусь 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Многие государства назвали эти выборы сфальсифицированными. Однако, сумев подавить протесты внутри страны, Лукашенко продолжает считать себя президентом РБ и, таким образом, фактически находится во главе Беларуси, включая нелегитимный период, уже 28 лет.

Нурсултан Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года – почти 29 лет.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, конституция, выборы, Александр Лукашенко, Казахстан, демократия, реформы, Нурсултан Назарбаев, политика, парламент, голосование, президент, досрочные выборы, реформа, Касым-Жомарт Токаев, будущее
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