В Казахстане на 20 ноября назначены досрочные президентские выборы

"Мною подписан указ о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года в соответствии с указанным сроком выборов и требованиями конституции. Эта кампания положит начало избирательному периоду, который коренным образом изменит всю политическую систему страны", – говорится в сообщении.

Также он гарантировал, что избирательная кампания будет проводиться строго в соответствии с законом с участием отечественных и зарубежных наблюдателей.