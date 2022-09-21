В Казахстане на 20 ноября назначены досрочные президентские выборы

"Мною подписан указ о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года в соответствии с указанным сроком выборов и требованиями конституции. Эта кампания положит начало избирательному периоду, который коренным образом изменит всю политическую систему страны", – говорится в сообщении.
Также он гарантировал, что избирательная кампания будет проводиться строго в соответствии с законом с участием отечественных и зарубежных наблюдателей.
6 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в конституцию, инициатором которого стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране.
1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.