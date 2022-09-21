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В Казахстане на 20 ноября назначены досрочные президентские выборы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на 20 ноября проведение в стране досрочных президентских выборов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на 20 ноября проведение в стране досрочных президентских выборов
Фото: Akorda / Facebook

В Казахстане досрочные президентские выборы пройдут 20 ноября. Об этом 21 сентября в обращении к народу сказал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мною подписан указ о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года в соответствии с указанным сроком выборов и требованиями конституции. Эта кампания положит начало избирательному периоду, который коренным образом изменит всю политическую систему страны", – говорится в сообщении.

Также он гарантировал, что избирательная кампания будет проводиться строго в соответствии с законом с участием отечественных и зарубежных наблюдателей.

Контекст:

6 июня 2022 года в Казахстане прошел референдум по внесению поправок в конституцию, инициатором которого стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Провести политические преобразования он пообещал после массовых протестов, которые прошли в январе по всей стране.

1 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана в парламенте, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы и увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания.

Теги: выборы, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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