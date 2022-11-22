Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах

"Во время телефонного разговора поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на досрочных выборах. Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений", – написал Зеленский.
Также, по словам Зеленского, он поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь, предоставленную Казахстаном Украине.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября. Токаев победил с результатом более чем 81% голосов, сообщили в Центризбиркоме. Явка, по данным ЦИК, составила более 68%.