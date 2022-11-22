Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах

Зеленский поговорил с Токаевым по телефону Фото: president.gov.ua

"Во время телефонного разговора поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на досрочных выборах. Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений", – написал Зеленский.

Также, по словам Зеленского, он поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь, предоставленную Казахстаном Украине.