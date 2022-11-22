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Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах

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Зеленский поговорил с Токаевым по телефону
Зеленский поговорил с Токаевым по телефону
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 22 ноября сообщил в Telegram, что поздравил Касыма-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана.

"Во время телефонного разговора поздравил президента Казахстана Токаева с убедительной победой на досрочных выборах. Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений", – написал Зеленский.

Также, по словам Зеленского, он поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь, предоставленную Казахстаном Украине.

Контекст:

Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября. Токаев победил с результатом более чем 81% голосов, сообщили в Центризбиркоме. Явка, по данным ЦИК, составила более 68%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: выборы, Казахстан, Владимир Зеленский, Касым-Жомарт Токаев
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