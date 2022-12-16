Российские войска обстреляли позиции ВСУ на юге и востоке Украины, атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили три района сосредоточения личного состава оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 16 декабря в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты пытаются найти слабые места в линии обороны ВСУ для прорыва.

"[Враг] обстреливал районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное, Марьинка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска обстреляли позиции украинских военных и гражданскую инфраструктуру на лиманском, запорожском и херсонском направлениях, а на северском, слобожанском, купянском и новопавловском направлениях оккупанты нанесли удары по районам ряда населенных пунктов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки 16 декабря поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и склад боеприпасов оккупантов, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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