Российские оккупанты усилили охрану объектов Северо-Крымского канала мобилизованными из Краснодарского края – Генштаб ВСУ

Об этом 16 декабря в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"[Враг] усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края", – говорится в сообщении.
После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Госэкоинспекция Украины 17 марта сообщила, что РФ осуществляет незаконный водозабор пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки).
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В ГУР Минобороны Украины отмечали 15 декабря, что оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей. Кроме того, российские войска продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.
Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон, прокомментировали укрепление береговой линии Крыма Россией в Минобороны Украины.