Российские оккупанты усилили охрану объектов Северо-Крымского канала мобилизованными из Краснодарского края – Генштаб ВСУ

Об этом 16 декабря в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"[Враг] усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края", – говорится в сообщении.

После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Госэкоинспекция Украины 17 марта сообщила, что РФ осуществляет незаконный водозабор пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки).