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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты усилили охрану объектов Северо-Крымского канала мобилизованными из Краснодарского края – Генштаб ВСУ

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Оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение Северо-Крымского канала в феврале
Оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение Северо-Крымского канала в феврале
Скриншот: currenttime.tv

Российские оккупационные войска продолжают укреплять линию обороны на границе Херсонской области и полуострова Крым.

Об этом 16 декабря в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"[Враг] усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности Северо-Крымского канала. Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SEbDVNTxnqhiQB1XSQyt77SMmdA9Bz6h3WCykFgwQ6698d4g2NacZCYuR2GSKr34l

После захвата 24 февраля всех гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала, регулировавших водоснабжение из Каховского водохранилища нижнего бассейна Днепра в Крым, оккупанты разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Госэкоинспекция Украины 17 марта сообщила, что РФ осуществляет незаконный водозабор пропускной мощностью 50 м³/сек (4 320 000 м³/сутки).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В ГУР Минобороны Украины отмечали 15 декабря, что оккупанты опасаются возможной высадки украинского десанта в Крыму. В частности, вдоль берега у села Молочное (Сакский район) оборудуется сеть минных заграждений, окопов и траншей. Кроме того, российские войска продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамидки, чтобы остановить продвижение тяжелой техники, добавили в разведке.

Украинская армия не даст оккупантам испортить курортный сезон, прокомментировали укрепление береговой линии Крыма Россией в Минобороны Украины.

Теги: Россия, Крым, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, мобилизация, водоснабжение, Северо-Крымский канал, война России против Украины, охрана, российские оккупанты, деоккупация
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