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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны отбили атаки РФ в районе более чем 20 населенных пунктов на Донбассе, оккупанты выпустили по Украине 98 ракет за сутки – сводка Генштаба

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Украинские защитники отбивают атаки врага на востоке страны
Украинские защитники отбивают атаки врага на востоке страны
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины за прошлые сутки отбили атаки российских оккупантов в районе более 20 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 17 декабря.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это – Площанка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении. 

Угроза ракетных ударов РФ по объектах критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе. 

Войска РФ обстреляли десятки населенных пунктов Украины на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, говорится в сводке.  

"Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника", – добавили в Генштабе. 

На севере Украины – полесском и волынском направлениях – обстановка не изменилась, говорится в сводке. Украинские военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага на территории Беларуси. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Xnm9fhUNkaNZtDy1Th2tPcPn1RMpDRPp1o8FSZqrjpYBVpzSUi9hfv3erdu14oBml

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, боеприпасы, Андреевка, артиллерия, Опытное, Купянск, обстрелы, Волынь, ракеты, Бахмут, инфраструктура, Белогоровка
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