Силы обороны отбили атаки РФ в районе более чем 20 населенных пунктов на Донбассе, оккупанты выпустили по Украине 98 ракет за сутки – сводка Генштаба

"За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это – Площанка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опытное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. В то же время российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – сказано в сообщении.

Угроза ракетных ударов РФ по объектах критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе.

Войска РФ обстреляли десятки населенных пунктов Украины на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, говорится в сводке.

"Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника", – добавили в Генштабе.

На севере Украины – полесском и волынском направлениях – обстановка не изменилась, говорится в сводке. Украинские военные не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага на территории Беларуси.