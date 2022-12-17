РФ отводит часть войск из Каховки, оккупанты распространяют информацию, что покинут ее до конца года – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 17 декабря.

"Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным местным к оккупантам, предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", – сказано в сообщении.

Контекст:

Созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Центр национального сопротивления сообщил 3 декабря, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временного оккупированного города Олешки Херсонской области, а еще раньше – из Новой Каховки.

Оккупанты и коллаборанты пытаются эвакуироваться, понимая неизбежность освобождения региона, заявили тогда в оперативном командовании "Юг".