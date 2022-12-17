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РФ отводит часть войск из Каховки, оккупанты распространяют информацию, что покинут ее до конца года – Генштаб ВСУ

Оккупанты рассказывают местным жителям, что подразделения РФ покинут Каховку до конца года, сообщили в Генштабе
Оккупанты рассказывают местным жителям, что подразделения РФ покинут Каховку до конца года, сообщили в Генштабе
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Часть российских оккупационных войск передислоцируют из Каховки и Новой Каховки в район поселка Нижние Сирогозы (Генический район), расположенного примерно в 60 км к востоку от этих двух городов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 17 декабря. 

"Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным местным к оккупантам, предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Xnm9fhUNkaNZtDy1Th2tPcPn1RMpDRPp1o8FSZqrjpYBVpzSUi9hfv3erdu14oBml

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Контекст:

Созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины Центр национального сопротивления сообщил 3 декабря, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временного оккупированного города Олешки Херсонской области, а еще раньше – из Новой Каховки.

Оккупанты и коллаборанты пытаются эвакуироваться, понимая неизбежность освобождения региона, заявили тогда в оперативном командовании "Юг". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Генштаб ВСУ, эвакуация, Геническ, военнослужащий, Каховка, Новая Каховка, российские оккупанты, Олешки
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