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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень хорошо разлетались". Хлань сообщил о прилете в Каховке по российским оккупантам

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По словам Сергея Хланя, оккупанты в Каховке Херсонской области базировались на станции переливания крови
По словам Сергея Хланя, оккупанты в Каховке Херсонской области базировались на станции переливания крови
Фото: EPA

В Каховке Херсонской области был прилет по большому скоплению российских оккупантов. Об этом 10 ноября в Facebook заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, оккупанты в Каховке базировались на станции переливания крови.

"Местные говорят, что очень хорошо разлетались", – рассказал он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid035GxAaCYhDRzVk6Rwa9yqaVurR7h2T6p5NLwxRJmGmX93WznkWtSFqUPDryHnYBHrl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе в Херсонской области. По официальным данным на 24 октября, украинские военные освободили в регионе более 90 населенных пунктов.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

3 ноября в сети появились фото здания Херсонской ОГА, с которого исчез российский флаг. Это может быть провокацией россиян, которые активно создают видимость отступления из областного центра, а сами готовятся к уличным боям, считает глава пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В то же время россияне вывозят из Херсона и области все ценное, а людей принудительно заставляют "эвакуироваться". Они вывезли несколько фур культурных ценностей из Херсонского художественного музея, технику ГСЧСархивные документыоборудование и медикаменты из больниц, автомобили скорой помощи и другую городскую технику.

Российские войска частично покинули Херсон, но там остались подразделения, которые будут держать оборону при наступлении ВСУ, сообщила 7 ноября Гуменюк.

9 ноября пропагандистские росСМИ сообщили, что в ДТП погиб херсонский коллаборант, так называемый замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина отдал приказ начать отвод военных из Херсона и правобережья Херсонской области. По словам Суровикина, маневр российских войск "будет осуществлен в ближайшие сроки".

Теги: Россия, Украина, война, Херсонская область, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты, Сергей Хлань
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