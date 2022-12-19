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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска атакуют в направлении Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

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Оккупанты регулярно атакуют на авдеевском направлении
Оккупанты регулярно атакуют на авдеевском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты наибольшую активность в атаке проявляют на Донбассе. Об этом проинформировал 19 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах 25 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на других направлениях российского вторжения – слобожанском, купянском, лиманском, запорожском, херсонском – оккупанты ведут стрельбу "из всего спектра артиллерии".

"На волынском и полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования [на территории Беларуси] наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Ecz8ziMjEhkkBiEptTK8nWcXBkhCiAMhUd9TcP1UReTRyy599wniWCe7zwVdJGX2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: стрельба, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Григоровка, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты, Часов Яр, Верхнекаменское
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