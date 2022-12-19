Российские войска атакуют в направлении Бахмута и Авдеевки – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах 25 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на других направлениях российского вторжения – слобожанском, купянском, лиманском, запорожском, херсонском – оккупанты ведут стрельбу "из всего спектра артиллерии".

"На волынском и полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования [на территории Беларуси] наступательных группировок противника не обнаружено", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)