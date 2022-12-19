Украинская армия за сутки сбила два вражеских вертолета – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали о пораженных за сутки целях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков. Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу уточняется", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за тот же период подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов противника, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

"За предыдущие дни в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранено более 150 военнослужащих российских оккупационных войск", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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