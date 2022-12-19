Украинская армия за сутки сбила два вражеских вертолета – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков. Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу уточняется", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, за тот же период подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов противника, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.
"За предыдущие дни в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранено более 150 военнослужащих российских оккупационных войск", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 19 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 98 800 человек личного состава и 264 вертолета.