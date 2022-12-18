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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные нанесли удары по российским целям, оккупанты прикрываются школами – Генштаб ВСУ

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Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеские склады с боеприпасами
Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеские склады с боеприпасами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные нанесли за сутки 11 ударов по объектам российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 18 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили два склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что "противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений".

"Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HqBsonuGReiL6quZtW8gUb5CMHZxn8irAz7Vu6Q7YzvWy9wW1sn6zbUggC9WCX6Ll

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 18 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 98 280 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, авиация, вооружение, артиллерия, дети, ВСУ, школьники, война России против Украины, ракеты, школы, школа
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