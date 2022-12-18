Украинские военные нанесли удары по российским целям, оккупанты прикрываются школами – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки поразили два склада боеприпасов", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что "противник продолжает использовать учебные заведения на временно захваченной территории для прикрытия своих подразделений".

"Так, в некоторых населенных пунктах Васильевского района Запорожской области оккупанты в зданиях школ разместили личный состав. При этом учебный процесс продолжается – дети посещают учебные заведения", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)