За сутки ВСУ ликвидировали 590 российских оккупантов – Генштаб

ВСУ ликвидировали в целом более 98 тыс. оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на лиманском и бахмутском направлениях.

Другие потери противника выглядят так:

Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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