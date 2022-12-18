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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки ВСУ ликвидировали 590 российских оккупантов – Генштаб

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ВСУ ликвидировали в целом более 98 тыс. оккупантов
ВСУ ликвидировали в целом более 98 тыс. оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 590 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину составило 98 280 человек.

Об этом в Facebook проинформировал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Другие потери противника выглядят так: 

  • танки 2987 – (+2) ед;
  • боевые бронированные машины – 5963 (+5) ед;
  • артиллерийские системы – 1948 (+1) ед;
  • РСЗО – 410 (+0) ед;
  • средства ПВО – 211 (+0) ед;
  • самолеты – 281 (+0) ед;
  • вертолеты – 264 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1649 (+1);
  • крылатые ракеты – 653 (+0);
  • корабли/катера – 16 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4579 (+2) ед;
  • специальная техника – 174 (+0).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на лиманском и бахмутском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02EWeeTGQSHCZoQqBb1teS2QuQoFQCoC2hyqCzgxs2N5FPaebk4NwAVFABdhwm8FSzl

    Ольга БЕРЕЗЮК
    журналистка
    Теги: Россия, Украина, Лиман, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты, потери
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