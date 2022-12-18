Оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час на оккупированной территории Запорожской области – Генштаб ВСУ

Оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час в Бердянске и Черниговке Фото: Минобороны России / Telegram

"Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

В частности, в Черниговке указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря по 3 января 2023 года.