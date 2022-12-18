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Оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час на оккупированной территории Запорожской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час в Бердянске и Черниговке
Оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час в Бердянске и Черниговке
Фото: Минобороны России / Telegram

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

"Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

В частности, в Черниговке указанные ограничения будут введены с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря по 3 января 2023 года.

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Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, комендантский час, Запорожская область, Бердянск, российские оккупанты
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