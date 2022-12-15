РФ обстреляла ракетами из самолета Орехов Запорожской области, ранены работники местного водоканала – глава ОВА

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух проинформировал в Telegram.
"В результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены два работника местного КП "Водоканал", один в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Желаем им скорейшего выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – сообщил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
Россияне регулярно обстреливают область, в том числе Орехов, и областной центр. В начале осени Орехов подвергался наибольшему количеству обстрелов, отмечал Старух 26 октября. По его словам, город на две трети разрушен.