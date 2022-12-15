РФ обстреляла ракетами из самолета Орехов Запорожской области, ранены работники местного водоканала – глава ОВА

Один из пострадавших в результате обстрела находится в тяжелом состоянии, сообщил Старух Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух проинформировал в Telegram.

"В результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены два работника местного КП "Водоканал", один в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Желаем им скорейшего выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – сообщил он.