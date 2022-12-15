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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ обстреляла ракетами из самолета Орехов Запорожской области, ранены работники местного водоканала – глава ОВА

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Один из пострадавших в результате обстрела находится в тяжелом состоянии, сообщил Старух
Один из пострадавших в результате обстрела находится в тяжелом состоянии, сообщил Старух
Фото: Олександр Старух - голова Запорізької ОДА / Facebook

Российские оккупационные войска 15 декабря нанесли ракетный удар по Орехову Запорожской области.

Об этом глава Запорожской областной государственной военной администрации Александр Старух проинформировал в Telegram. 

"В результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены два работника местного КП "Водоканал", один в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Желаем им скорейшего выздоровления. Орехов держится под обстрелами. Война продолжается!" – сообщил он.  

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

Россияне регулярно обстреливают область, в том числе Орехов, и областной центр. В начале осени Орехов подвергался наибольшему количеству обстрелов, отмечал Старух 26 октября. По его словам, город на две трети разрушен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, Запорожская область, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Старух, Орехов
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