В Запорожской области в результате ударов ВСУ ранены более 100 оккупантов – Генштаб

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков", – говорится в сообщении.
Украинские военные также уточнили данные о поражении целей противника в предыдущие дни.
"15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи [Запорожской области] противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 17 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 97 690 человек личного состава.