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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области в результате ударов ВСУ ранены более 100 оккупантов – Генштаб

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По данным Генштаба ВСУ, вражеские цели поражали артиллеристы и ракетчики
По данным Генштаба ВСУ, вражеские цели поражали артиллеристы и ракетчики
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные нанесли ряд ударов по объектам российских оккупантов на территории Украины, в том числе по вражескому пункту управления. Об этом проинформировал 17 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков", – говорится в сообщении.

Украинские военные также уточнили данные о поражении целей противника в предыдущие дни.

"15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи [Запорожской области] противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qwz4sTmynY1oAhei1EWpDghq99GpYMHCKnYDuurKkogbuxeYR7omzua3NFomyH22l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 17 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 97 690 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, Запорожская область, раненые, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, Токмак, потери
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