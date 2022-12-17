В Запорожской области в результате ударов ВСУ ранены более 100 оккупантов – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, вражеские цели поражали артиллеристы и ракетчики Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три склада боеприпасов захватчиков", – говорится в сообщении.

Украинские военные также уточнили данные о поражении целей противника в предыдущие дни.

"15 декабря в районах населенных пунктов Токмак и Пологи [Запорожской области] противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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