Российские оккупанты безуспешно атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

На лиманском направлении, по данным украинских военных, противник "пытается восстановить утраченное положение".

"На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Российским обстрелам из разного вида оружия подверглись позиции ВСУ и гражданские объекты на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, отметили украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)