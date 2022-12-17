Российские оккупанты безуспешно атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.
На лиманском направлении, по данным украинских военных, противник "пытается восстановить утраченное положение".
"На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Российским обстрелам из разного вида оружия подверглись позиции ВСУ и гражданские объекты на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ могут годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.
В Офисе президента Украины заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.