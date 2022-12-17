ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты безуспешно атакуют на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская армия держит оборону, отметили в Генштабе ВСУ
Украинская армия держит оборону, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты продолжают предпринимать попытки прорвать оборону украинской армии на двух направлениях. Об этом проинформировал 17 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На бахмутском и авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестовое, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области", – говорится в сообщении.

На лиманском направлении, по данным украинских военных, противник "пытается восстановить утраченное положение".

"На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Российским обстрелам из разного вида оружия подверглись позиции ВСУ и гражданские объекты на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0qwz4sTmynY1oAhei1EWpDghq99GpYMHCKnYDuurKkogbuxeYR7omzua3NFomyH22l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Оборона Бахмута продолжается уже пять месяцев и ВСУ могут годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента Украины заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оборона, Марьинка, Авдеевка, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Часов Яр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (200147)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (179126)
3
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (106383)
4
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (78064)
5
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (70915)
6
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (44985)
7
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (38173)
8
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (34327)
 
 
 
 