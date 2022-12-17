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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники ликвидировали еще около 420 оккупантов и 61 крылатую ракету – Генштаб

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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Силы обороны Украины за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля, ликвидировали около 97 690 российских оккупантов, в том числе около 420 – за последние сутки.

Об этом проинформировал 17 декабря пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины. 

Остальные потери противника составили: 

  • танки – 2985 (+5);
  • боевые бронированные машины – 5958 (+6);
  • артиллерийские системы – 1947 (+1);
  • РСЗО – 410 (+4);
  • средства ПВО – 211;
  • самолеты – 281;
  • вертолеты – 264;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648;
  • крылатые ракеты – 653 (+61);
  • корабли/катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4577 (+14);
  • специальная техника – 174 (+2).

Данные еще уточняются, добавили в Генштабе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: танки, ПВО, война России против Украины, ракеты, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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