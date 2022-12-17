В Харькове утром остановили и снова запустили метро. По данным ОВА, вся область уже со светом

16 декабря вся Харьковская область и Харьков были обесточены Фото: Харківський метрополітен / Telegram

По его словам, энергетикам области пришлось ликвидировать последствия прилетов 10 ракет комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы противовоздушной обороны.

"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города", – написал он.

В субботу временно прекратил работу Харьковский метрополитен. Администрация подземки сообщила об этом в Telegram в 8:11 утра, причины остановки движения не называют.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

В 9:11 в метрополитене проинформировали о возобновлении движения поездов на всех линиях.