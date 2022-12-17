В Харькове утром остановили и снова запустили метро. По данным ОВА, вся область уже со светом

По его словам, энергетикам области пришлось ликвидировать последствия прилетов 10 ракет комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы противовоздушной обороны.
"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города", – написал он.
В субботу временно прекратил работу Харьковский метрополитен. Администрация подземки сообщила об этом в Telegram в 8:11 утра, причины остановки движения не называют.
"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
В 9:11 в метрополитене проинформировали о возобновлении движения поездов на всех линиях.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.
Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.
Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов, в частности Харьков и Днепропетровская область, были полностью обесточены.