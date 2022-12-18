Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область, ранен мужчина

"Попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь – он остался лечиться дома. В городе повреждены несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия", - говорится в сообщении.

В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали.