Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область, ранен мужчина

"Попали по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Червоногригорьевской. В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь – он остался лечиться дома. В городе повреждены несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия", - говорится в сообщении.
В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах люди не пострадали.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.