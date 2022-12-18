Российские оккупанты наступают на двух направлениях, еще на одном пытаются вернуть утраченное – Генштаб ВСУ

Бои с оккупантами ВСУ ведут на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг пытается восстановить утраченное положение на лиманском направлении, [...] сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на других направлениях противник ведет оборону, сосредотачивая усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины.

"На запорожском [направлении враг] восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты из разных видов вооружения обстреливали украинскую территорию на северском, слобожанском, купянском, запорожском и херсонском направлениях.

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