Российские оккупанты наступают на двух направлениях, еще на одном пытаются вернуть утраченное – Генштаб ВСУ

"Враг пытается восстановить утраченное положение на лиманском направлении, [...] сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на других направлениях противник ведет оборону, сосредотачивая усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины.
"На запорожском [направлении враг] восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, оккупанты из разных видов вооружения обстреливали украинскую территорию на северском, слобожанском, купянском, запорожском и херсонском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Наступление в районе Авдеевки и Бахмута российские войска пытаются вести в течение нескольких месяцев.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.