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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили атаки оккупантов возле более 15 населенных пунктов – Генштаб

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Украиские военные продолжают отражать нападение российских оккупантов
Украиские военные продолжают отражать нападение российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районах более 15 населенных пунктов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты пытались наступать возле населенных пунктов Стельмаховка и Серебрянское лесничество в Луганской области, а также у Верхнекаменского, Выемки, Веселого, Бахмута, Клещеевки Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки в Донецкой области.

За прошедшие сутки российские войска нанесли пять ракетных атак, а также совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В частности, россияне обстреливали населенные пункты Украины на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, говорится в сводке.

На волынском и полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

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Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецк, Первомайское, Украина, Луганск, Херсон, Вооруженные силы Украины, Лиман, Северск, Красногоровка, Опытное, Купянск, ВСУ, обстрелы, Невельское, Волынь, война России против Украины, Бахмут, войска, Верхнекаменское
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