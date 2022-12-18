ВСУ отбили атаки оккупантов возле более 15 населенных пунктов – Генштаб

Оккупанты пытались наступать возле населенных пунктов Стельмаховка и Серебрянское лесничество в Луганской области, а также у Верхнекаменского, Выемки, Веселого, Бахмута, Клещеевки Опытного, Первомайского, Невельского и Красногоровки в Донецкой области.

За прошедшие сутки российские войска нанесли пять ракетных атак, а также совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В частности, россияне обстреливали населенные пункты Украины на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, говорится в сводке.

На волынском и полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.