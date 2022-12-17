Оккупанты обстреляли Степановку Херсонской области. Один человек погиб, двое пострадали – Офис президента

Тимошенко сообщил, что населенный пункт россияне обстреляли из миномета.

"Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице. Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви", – говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что оккупанты днем нанесли удар по гериатрическому пансионату в Степановке. Никто из пациентов не пострадал, но помещение больше не пригодно для жизни.