Оккупанты обстреляли Степановку Херсонской области. Один человек погиб, двое пострадали – Офис президента

Тимошенко сообщил, что населенный пункт россияне обстреляли из миномета.
"Снаряды попали в штаб гуманитарной помощи! Одна женщина скончалась от полученных ранений, еще два человека в больнице. Вражеский удар повредил здание школы, больницы и церкви", – говорится в сообщении.
Ранее глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщал, что оккупанты днем нанесли удар по гериатрическому пансионату в Степановке. Никто из пациентов не пострадал, но помещение больше не пригодно для жизни.
Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.
16 декабря Янушевич сообщил, что только за сутки в результате российских обстрелов в области погибли четыре человека, девять были ранены.