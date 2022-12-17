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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты обстреляли пансионат для стариков, он сильно разрушен – ОВА

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Пациенты дома престарелых не пострадали
Пациенты дома престарелых не пострадали
Фото: Новини Херсона та Херсонської області / Facebook

В селе Степановка Херсонской области российская армия нанесла удар по гериатрическому пансионату. Об этом глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 17 декабря сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты обстреляли здание, где находились пожилые люди, нуждающиеся в помощи. Никто из них не пострадал, но помещение больше не пригодно для жизни.

"В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо. К счастью, погибших или раненых нет", – написал Янушевич.

Контекст:

Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

16 декабря Янушевич сообщил, что только за сутки в результате российских обстрелов в области погибли четыре человека, девять были ранены

Теги: Херсонская область, Степановка, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, дом престарелых, разрушения, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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