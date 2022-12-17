В Херсонской области оккупанты обстреляли пансионат для стариков, он сильно разрушен – ОВА

По его словам, оккупанты обстреляли здание, где находились пожилые люди, нуждающиеся в помощи. Никто из них не пострадал, но помещение больше не пригодно для жизни.

"В здании центра разрушены ворота, выбиты окна и двери, повреждены крыша и крыльцо. К счастью, погибших или раненых нет", – написал Янушевич.