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В больнице скончались еще два черкасских полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области

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В результате взрывов на каскаде мин в Херсонской области уже погибли шесть полицейских из Черкасской области
В результате взрывов на каскаде мин в Херсонской области уже погибли шесть полицейских из Черкасской области
Скриншот: Поліція Херсонської області / Facebook (архив)

После полученных тяжелых ранений в больнице скончались еще два черкасских полицейских, которые подорвались на каскаде российских мин во время проведения стабилизационных мероприятий в Херсонской области.

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции 16 декабря.

"10 дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко – водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита – инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02h8fKg7ZutXziifH9Gdxz4HTeDeQbp4pAzGAQkxHYwtSTyTqBNgsgKRpzvqhb23R6l

О трагедии 7 декабря проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко. Он рассказал, что в результате взрывов погибли начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области и трое полицейских, еще четверо получили ранения.

Контекст:

В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с облцентром. Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории

Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября.

Теги: Украина, полиция, Херсонская область, больница, Черкасская область, батальон, разминирование, полицейский, взрывы, трагедия, мины, Нацполиция, погибшие, ранение
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