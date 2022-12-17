В больнице скончались еще два черкасских полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции 16 декабря.
"10 дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко – водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита – инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились", – говорится в сообщении.
О трагедии 7 декабря проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко. Он рассказал, что в результате взрывов погибли начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области и трое полицейских, еще четверо получили ранения.
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с облцентром. Отступая из Херсона, россияне, по информации обладминистрации, заминировали "почти все".
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.
Самой заминированной из всех деоккупированных областей Украины является Херсонская, отмечал Клименко 26 ноября.