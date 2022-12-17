В больнице скончались еще два черкасских полицейских, подорвавшихся на минах в Херсонской области

В результате взрывов на каскаде мин в Херсонской области уже погибли шесть полицейских из Черкасской области Скриншот: Поліція Херсонської області / Facebook (архив)

Об этом сообщается в Facebook Нацполиции 16 декабря.

"10 дней врачи боролись за жизнь старшего сержанта полиции Виктора Мазуренко – водителя взвода №1 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области и лейтенанта полиции Михаила Пустовита – инспектора взвода №2 роты №2 батальона полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области. Но, к сожалению, сегодня их сердца остановились", – говорится в сообщении.

О трагедии 7 декабря проинформировал глава Нацполиции Игорь Клименко. Он рассказал, что в результате взрывов погибли начальник ГУ Нацполиции в Черкасской области и трое полицейских, еще четверо получили ранения.