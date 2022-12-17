В Мариуполе оккупанты ищут людей для обустройства оборонных сооружений возле Бердянска – Андрющенко

"Никогда не было и вот опять. В Мариуполе через паблики объявлений начали искать разнорабочих для обустройства оборонных сооружений в районе Бердянска. Обещают заработную плату 5 тыс. руб. (около 2,8 тыс. грн. – "ГОРДОН") в день, бесплатную еду и проживание. Но почему-то только для владельцев паспортов "ДНР" или Московии. Наверное, украинцам уже не доверяют", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что ранее оккупанты пытались завербовать для подобного сотрудников металлургического комбината имени Ильича, но это "закончилось тем, что людей держат в поле в Херсонской области без зарплаты в нечеловеческих условиях".

"Рабы роют окопы сюзерену. Поскольку об этом стало широко известно в городе, желающих стремительно поубавилось. Новая попытка", – прокомментировал Андрющенко.

Бердянск российские оккупанты захватили в конце февраля.