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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты ищут людей для обустройства оборонных сооружений возле Бердянска – Андрющенко

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Бердянск россияне захватили в первую неделю полномасштабного вторжения
Бердянск россияне захватили в первую неделю полномасштабного вторжения
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупанты через паблики ищут в оккупированном Мариуполе Донецкой области желающих за деньги копать окопы в Бердянске Запорожской области. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 17 декабря в Telegram.

"Никогда не было и вот опять. В Мариуполе через паблики объявлений начали искать разнорабочих для обустройства оборонных сооружений в районе Бердянска. Обещают заработную плату 5 тыс. руб. (около 2,8 тыс. грн. – "ГОРДОН") в день, бесплатную еду и проживание. Но почему-то только для владельцев паспортов "ДНР" или Московии. Наверное, украинцам уже не доверяют", – написал он.

Советник мэра Мариуполя отметил, что ранее оккупанты пытались завербовать для подобного сотрудников металлургического комбината имени Ильича, но это "закончилось тем, что людей держат в поле в Херсонской области без зарплаты в нечеловеческих условиях".

"Рабы роют окопы сюзерену. Поскольку об этом стало широко известно в городе, желающих стремительно поубавилось. Новая попытка", – прокомментировал Андрющенко.

Бердянск российские оккупанты захватили в конце февраля.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: зарплата, оккупация, паспорт, Мариуполь, оборона, Бердянск, вторжение, деньги, советник, украинцы, инфраструктура, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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