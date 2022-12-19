ВСУ отразили атаки оккупантов возле 15 населенных пунктов, поразили 10 районов скопления сил противника и радиолокационную станцию "Зоопарк" – Генштаб

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Помимо этого, ВСУ сбили семь беспилотников оккупантов типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

Война России против Украины. Главное (обновляется)