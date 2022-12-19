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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки оккупантов возле 15 населенных пунктов, поразили 10 районов скопления сил противника и радиолокационную станцию "Зоопарк" – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов возле 15 населенных пунктов. Об этом 19 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Помимо этого, ВСУ сбили семь беспилотников оккупантов типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02NQgDwFmDrw6npNyMjpjvxuYVMow2rRLf7SwsTXQUFK9GDRjHKr11SwDwj8HAVRPwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, наступление, война России против Украины
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