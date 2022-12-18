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Боец ВСУ Волощенко: В Бахмуте нет интернета, связи и людей кто-то постоянно дезинформирует

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Волощенко: Россияне день и ночь поливают Бахмут огнем
Волощенко: Россияне день и ночь поливают Бахмут огнем
Фото: Петр Волощенко/Facebook

Воюющий в Донецкой области боец Вооруженных сил Украины Петр Волощенко (Стоун) в интервью KyivPost рассказал, что происходит сейчас на фронте в этом регионе, о тактике оккупационных войск, ходе боев в районе Бахмута и о том, как местные жители выживают под хаотическим огнем российской армии.

Как действует армия РФ под Бахмутом

Сейчас Бахмут становится крепостью, основным театром боевых действий не только Донбасса, но и всей Украины. Происходящее в Бахмуте логики не имеет. Они день и ночь поливают город огнем. Наши военные мужественно отбивают десятки атак в день.

Враг бросает своих "чмобиков", совсем не подготовленных людей, просто волнами. Он таким образом пытается преодолеть наши укрепрайоны. Им этого не удается. Уже который месяц идет бойня, я бы сказал, мясорубка. Мы их там потихоньку утилизируем. Уверен, город мы отобъем.

Как живут люди в Бахмуте

Россияне бьют по всему, что есть, без разбора. Ракеты, "Грады", артиллерия – все прилетает в жилые дома, школы, детские сады... Негде людям спрятаться. Они живут в подвалах. Сейчас там до 15 тыс. человек остается. До войны было более 70 тыс. Мне было больно видеть на позициях детей. Маленькие, среднего возраста. Где-то до 300 детей в Бахмуте есть.

Условия ужасные – воды нет, антисанитария, в домах нет окон, дверей. Они в домах жгут костры прямо на полу. Конечно, печек, буржуек не хватает. Люди готовят еду на улице. Погода... Кто знает регион, это ни с чем не сравнить: ветер и -7 °C ощущается как -20 °C. Люди мучаются. К сожалению, и гибнут, потому что происходит хаотичный обстрел города.

Почему местные жители не уезжают

Я спрашивал, почему не уезжают, предлагал помощь. Но слышу: "Куда я уеду? Я никому нигде не нужен". Это еще одна проблема: люди чувствуют себя ненужными.

Возможность эвакуации есть. Есть группы, которые вывозят людей. Потихоньку уезжают, часто к родственникам, недалеко, туда, где потише, – Краматорск, Константиновка, Дружковка, Славянск.

Мы делаем все, что мы можем. Привозим что можем. Первый вопрос – вода, спички, свечи и все самое элементарное. Требуется больше помощи для города.

Мы помогали волонтерам проехать туда, провезти хотя бы один автобус помощи – это стоит больших усилий. Большой риск, и волонтеры не готовы к этому. Я предупредил их, что это совсем не то, что они видели в Херсоне, Харьковской области. Рискну сказать, что это гораздо хуже, чем Мариуполь. Там просто происходит тотальное уничтожение города.

О дезинформации

Мы заезжаем в город, люди выбегают из подвалов, спрашивают: "Хлопчики, нам сказали, что на том краю уже зашли русские войска, так что нам делать?" Людей кто-то постоянно дезинформирует. У них нет интернета, никакой связи. Они всю информацию могут получать только от военных – то, что мы можем рассказать им.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, военные, армия РФ, артиллерия, волонтеры, ВСУ, обстрелы, Бахмут, дезинформация
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