ВСУ проводят спецоперации в России на военных объектах оккупантов – ГУР Минобороны Украины

Он подчеркнул, что эти операции направлены исключительно в отношении военных, например: командные пункты, гарнизоны с большим количеством солдат, а также логистические центры и другие объекты, которые используются для нанесения ударов по территории Украины.

По словам Скибицкого, такие спецоперации "очень сложные" и требуют серьезной подготовки в связи с тем, что военные объекты в России хорошо охраняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)