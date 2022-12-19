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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ проводят спецоперации в России на военных объектах оккупантов – ГУР Минобороны Украины

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Скибицкий отметил, что операции ВСУ очень сложные
Скибицкий отметил, что операции ВСУ очень сложные
Фото: Мінветеранів / Facebook

Украина проводит спецоперации на военных объектах оккупантов на территории России. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил немецкому изданию Bild в интервью, которое было опубликовано 18 декабря.

Он подчеркнул, что эти операции направлены исключительно в отношении военных, например: командные пункты, гарнизоны с большим количеством солдат, а также логистические центры и другие объекты, которые используются для нанесения ударов по территории Украины.

По словам Скибицкого, такие спецоперации "очень сложные" и требуют серьезной подготовки в связи с тем, что военные объекты в России хорошо охраняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину на российской территории периодически происходили инциденты на военных объектах.

Одни из последних таких случаев произошли 5 декабря. Утром в этот день в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По некоторым данным, там поврежден самолет.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, военные, разведка, вторжение, ВСУ, война России против Украины, спецоперация, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, военная разведка
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