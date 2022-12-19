ВСУ проводят спецоперации в России на военных объектах оккупантов – ГУР Минобороны Украины

Он подчеркнул, что эти операции направлены исключительно в отношении военных, например: командные пункты, гарнизоны с большим количеством солдат, а также логистические центры и другие объекты, которые используются для нанесения ударов по территории Украины.
По словам Скибицкого, такие спецоперации "очень сложные" и требуют серьезной подготовки в связи с тем, что военные объекты в России хорошо охраняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину на российской территории периодически происходили инциденты на военных объектах.
Одни из последних таких случаев произошли 5 декабря. Утром в этот день в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По некоторым данным, там поврежден самолет.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.
Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".