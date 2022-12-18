В ВСУ отреагировали на "визит Шойгу" на оккупированную территорию Украины: Иформация еще нуждается в уточнении

Такое мнение 18 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Рада", высказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Информация еще нуждается в уточнении… Не очень этому верю, что он так смел, что прибыл туда. Но я скажу даже больше. Его визит, человека, нацепившего погоны генерала армии, не служив даже срочной службы в армии, и которого называют "фанерным маршалом" сами военнослужащие ВС РФ – это скорее минус, нежели плюс. Это скорее деморализация личного состава, чем их поддержка... Когда приезжает этот ряженый, шапито, то понятно… это выводит их из себя", – отметил Череватый.