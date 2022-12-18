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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ отреагировали на "визит Шойгу" на оккупированную территорию Украины: Иформация еще нуждается в уточнении

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Шойгу облетел районы дислокации российских войск, отметили в минобороны РФ
Шойгу облетел районы дислокации российских войск, отметили в минобороны РФ
Фото: Минобороны России / Telegram

Даже если глава минобороны РФ Сергей Шойгу и посетил оккупированную территорию Украины, это скорее приведет к деморализации личного состава российских войск, чем будет иметь эффект поддержки.

Такое мнение 18 декабря в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Рада", высказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Информация еще нуждается в уточнении… Не очень этому верю, что он так смел, что прибыл туда. Но я скажу даже больше. Его визит, человека, нацепившего погоны генерала армии, не служив даже срочной службы в армии, и которого называют "фанерным маршалом" сами военнослужащие ВС РФ – это скорее минус, нежели плюс. Это скорее деморализация личного состава, чем их поддержка... Когда приезжает этот ряженый, шапито, то понятно… это выводит их из себя", – отметил Череватый.

Контекст:

Минобороны РФ сообщило 18 декабря, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. "В пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", – говорится в сообщении минобороны.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, визит, спикер, Сергей Череватый
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