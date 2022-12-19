За минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

В Генштабе отметили, что текущие сутки российские захватчики начали с применения ударных беспилоников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.