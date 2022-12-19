За минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и семь авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Помимо этого, противник совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали населенные пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.
В Генштабе отметили, что текущие сутки российские захватчики начали с применения ударных беспилоников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.