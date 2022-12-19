Чтобы повысить эффективность вагнеровцев под Бахмутом, некоторым из них выдали мобильные телефоны и планшеты – британская разведка

По ее данным данным, ЧВК продолжает играть "важную роль в боях на истощение" в районе Бахмута. Отдельным боевикам, вероятно, выдали смартфоны или планшеты, которые показывают назначенную ось продвижения и цель атаки.

Некоторым подразделениям приказано двигаться по заранее спланированному маршруту, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой. Оперативникам "Вагнера", которые самовольно отклоняются от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, в итоге грозит казнь, написано в сводке.

В минобороны отмечают, что на уровне взвода и выше командиры оккупантов, скорее всего, остаются в укрытиях, а приказы отдают по рации, получая информацию с помощью разведывательных беспилотников.

"Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-заключенных, которых организация считает расходным материалом", – говорится в сообщении.