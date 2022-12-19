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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы повысить эффективность вагнеровцев под Бахмутом, некоторым из них выдали мобильные телефоны и планшеты – британская разведка

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РФ продвигаются в Бахмуте медленными темпами и с большими потерями
РФ продвигаются в Бахмуте медленными темпами и с большими потерями
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российская ЧВК "Вагнер" в последние месяцы разработала наступательную тактику, которая использует все большее количество плохо подготовленных завербованных заключенных. Об этом говорится в оперативном анализе британской разведки, который министерство обороны Великобритании 19 декабря опубликовало в Twitter.

По ее данным данным, ЧВК продолжает играть "важную роль в боях на истощение" в районе Бахмута. Отдельным боевикам, вероятно, выдали смартфоны или планшеты, которые показывают назначенную ось продвижения и цель атаки.

Некоторым подразделениям приказано двигаться по заранее спланированному маршруту, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой. Оперативникам "Вагнера", которые самовольно отклоняются от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, в итоге грозит казнь, написано в сводке.

В минобороны отмечают, что на уровне взвода и выше командиры оккупантов, скорее всего, остаются в укрытиях, а приказы отдают по рации, получая информацию с помощью разведывательных беспилотников.

"Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-заключенных, которых организация считает расходным материалом", – говорится в сообщении.

Контекст:

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.

В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.

В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.

Теги: Великобритания, Донецкая область, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, ЧВК, военная разведка
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