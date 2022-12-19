Чтобы повысить эффективность вагнеровцев под Бахмутом, некоторым из них выдали мобильные телефоны и планшеты – британская разведка

По ее данным данным, ЧВК продолжает играть "важную роль в боях на истощение" в районе Бахмута. Отдельным боевикам, вероятно, выдали смартфоны или планшеты, которые показывают назначенную ось продвижения и цель атаки.
Некоторым подразделениям приказано двигаться по заранее спланированному маршруту, часто с огневой поддержкой, но реже рядом с бронетехникой. Оперативникам "Вагнера", которые самовольно отклоняются от намеченных маршрутов атаки, скорее всего, в итоге грозит казнь, написано в сводке.
В минобороны отмечают, что на уровне взвода и выше командиры оккупантов, скорее всего, остаются в укрытиях, а приказы отдают по рации, получая информацию с помощью разведывательных беспилотников.
"Эта жестокая тактика направлена на то, чтобы сохранить редкие активы "Вагнера" в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных новобранцев-заключенных, которых организация считает расходным материалом", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 December 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) December 19, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/E7U3CGkr8J
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RkWjJWTZgF
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины. Оборона города продолжается уже пять месяцев и ВСУ может годами сдерживать наступление оккупантов на этом направлении, заявлял в интервью "Суспільному" военный аналитик Том Купер 27 ноября.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, ВСУ ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
По оценке американского Института исследования войны, россияне добились ограниченного продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями. Россия фальсифицирует заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить свои успехи как минимум в одном секторе, считают аналитики.
В британской разведке считают, что в случае, если РФ сможет захватить город, это будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя может позволить России угрожать более крупным городам – Краматорску и Славянску.
В Офисе президента заявляли, что контроль над Бахмутом не имеет никакого стратегического смысла для хода войны.